Суд по просьбе «Роснефти» наложил обеспечительные меры по ее иску к «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление «Роснефти» об обеспечении имущественных интересов по ее иску к «Транснефти». Это ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Елена Фортунатова. Какие обеспечительные меры суд наложил, она не уточнила. Представитель суда также подтвердила, что заявление от «Роснефти» об обеспечении имущественных интересов поступило 27 декабря.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин ранее сообщил ТАСС, что компания не обладает информацией о сути претензий нефтяной компании. «Нам неизвестна суть иска», - сказал он. «Роснефть» от комментариев отказалась.

Источник ТАСС в Минэнерго предположил, что иск может быть связан с «недовольством "Роснефти" методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе "Транснефти"».

21 декабря «Роснефть» подала в ФАС жалобу на «Транснефть» о навязывании невыгодных условий договора на транспортировку на 2017 г., рассказал «Ведомостям» начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Связана ли жалоба с иском, он не знает.