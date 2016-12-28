Сбор зерновых в России превысил 119 млн т

Сбор зерновых и зернобобовых культур в России в этом году (в чистом весе) составил 119,129 млн т, сообщил Росстат. В прошлом году урожай составил 104,8 млн т.

В том числе пшеницы собрано 73,268 млн т, ржи - 2,544 млн т, кукурузы на зерно - 13,831 млн т, ячменя - 17,988 млн т. Среди крупяных культур сбор овса увеличился до 4,756 млн т, гречихи - до 1,187 млн т. Риса собрано 1,078 млн т.

В этом году планируется экспортировать 35 млн т зерновых, в том числе 28 млн т пшеницы.