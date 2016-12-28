Котировки Toshiba упали на новости о крупном списании

Тoshiba Corp. может списать несколько сотен миллиардов иен (или несколько миллиардов долларов) в связи со сделкой по приобретению ее американским подразделением Westinghouse Electric Co. активов компании CB&I Stone & Webster, говорится в пресс-релизе Toshiba. На этой новости котировки компании в среду упали на 20%, сообщила CNN Money.

Сделка, включающая активы в сфере строительства АЭС и интегрированных услуг по их обслуживанию, была завершена в декабре 2015 г. Но на тот момент ожидалось, что списания в результате сделки составят $87 млн. В сообщении Toshiba говорится, что единовременное списание будет отражено в результатах компании за финансовый год, завершающийся 31 марта 2017 г. Окончательная сумма списания пока не определена.

Аналитики в среднем прогнозируют чистую прибыль без учета списания в текущем году в размере 168 млрд иен. В минувшем фингоду убыток Toshiba составил 460 млрд иен. Ранее компания списала гудвилл Westinghouse в размере $2,3 млрд.