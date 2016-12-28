«Интер РАО» ушла из Армении через полтора года после протестов в Ереване

«Интер РАО» сообщила, что закрыла сделку с группой «Ташир» по передаче ей долей в армянских активах. Как передает «Интерфакс», «Ташир» получила 100% акций в ЗАО «Электрические сети Армении» и ОАО «Разданская ТЭС». Сделка завершена досрочно. В 2015 г. «Интер РАО» постепенно снизила доли в армянских активах до 50%, и предполагалось, что остальное «Ташир» получит до конца 2017 г. Оперативное управление этими активами армянская компания осуществляет с октября 2015 г.

Сумма сделки не названа.

«Продажа активов в Армении полностью вписывается в стратегию развития группы "Интер РАО", а цена сделки отражает справедливую стоимость данных компаний», - прокомментировал сделку предправления компании Борис Ковальчук. Его слова приводятся в пресс-релизе.

ЗАО «Электросети Армении» (ЭСА) - энергосетевая монополия в Армении. Компания осуществляет деятельность по передаче и распределению электроэнергии на территории Армении, а также имеет лицензию на экспорт электроэнергии в соседнюю Грузию. В июне 2015 г. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении по запросу ЭСА приняла решение значительно повысить тарифы. Это решение вызвало масштабные круглосуточные акции протеста. Правительству страны пришлось взять на себя «груз повышения тарифов» и пообещать провести в компании международный аудит, а «Интер РАО» начала искать на нее покупателя.

На первом этапе сделки, в октябре 2015 г., «Интер РАО» продала 25% своих инвестиций в дочерние компании в Армении - ЗАО «Электрические сети Армении» и ОАО «Разданская энергетическая компания» («РазТЭС») за $8,25 млн, говорилось в отчете компании.