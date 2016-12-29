У футбольного клуба «Анжи» сменился владелец

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сообщил в среду вечером, что его новым владельцем стал Осман Кадиев. Из пресс-релиза ФК следует, что 26 декабря 2016 г. между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил «Анжи», было заключено соглашение о передаче прав на клуб, цитирует «Интерфакс». Структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств «Анжи», существующих на момент подписания соглашения, говорится в сообщении.

Кадиев принял клуб под свой контроль и «выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы "Анжи"», передает агентство. Своей задачей он считает поднять уровень дагестанского футбола.

Стороны сделки договорились провести «безболезненный» переход «Анжи» к новому владельцу.

27 декабря «Анжи» сообщил, что продаст ведущих футболистов «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера».

С января 2011 г. клуб принадлежал Сулейману Керимову. После этой смены владельца «Анжи» занял одну из лидирующих позиций на российском трансферном рынке, напоминает «Интерфакс». Команда усилилась известными российскими и иностранными игроками и стала бронзовым призером чемпионата России - 2012/13, финалистом Кубка России, участницей Лиги Европы UEFA. В августе 2013 г. Керимов решил сократить бюджет клуба и изменить направление его развития. Дорогие и высокооплачиваемые российские и зарубежные футболисты были проданы, главный тренер Гус Хиддинк тоже ушел, что отразилось на спортивных результатах команды: финишировав на последнем месте в чемпионате России, команда покинула премьер-лигу.

В настоящее время «Анжи» играет в премьер-лиге, вернувшись в главный дивизион после выступления в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В РФПЛ команда сейчас занимает 11-е место.