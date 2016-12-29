ФАС одобрила покупку "Роснефтью" 100% акций "Таргина"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин», сообщается на сайте службы.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что «Роснефть» приобретает нефтесервисную компанию «Таргин» у АФК «Система» AFKS -0,36%. АФК отмечала, что цена сделки составляет до 4,1 млрд руб. «с возможностью корректировки по результатам проведения due diligence актива».

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" ... о приобретении 100% голосующих акций акционерного общества "Таргин"... и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», - говорится в сообщении.