Россельхознадзор нашел опасные вещества в меде в гипермаркетах Metro

Россельхознадзор сообщил, что выявил опасные вещества в меде собственной торговой марки Fine Life сети гипермаркетов Metro Cash and Carry. Лабораторные исследования цветочного алтайского меда производства ООО «Медовый дом» (д. Мойка Батецкого района Новгородской области) выявили несоответствия требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В меде обнаружены метаболиты нитрофуранов, сообщает ведомство, они нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов

Проверка в сети гипермаркетов проводилась в декабре 2016 г. управлением Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области. В ходе проверки были отобраны образцы меда. Их анализ проводился в подведомственной Россельхознадзору лаборатории ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».

Информация о выявленных нарушениях направлена в территориальное Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям для принятия мер в рамках действующего законодательства.