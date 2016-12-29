Airbus поставил первый лайнер A380 с двигателем Rolls-Royce авиакомпании Emirates

Концерн Airbus Group поставил первый самолет A380 с двигателем Rolls-Royce авиакомпании Emirates, сообщает агентство «Франс-пресс» со ссылкой на пресс-секретаря Emirates.

По его словам, перевозчик достиг соглашения с производителем двигателей Rolls-Royce насчет качества моторов. «Emirates может подтвердить, что мы достигли соглашения с Rolls-Royce относительно технических вопросов, касающихся двигателей для наших A380. Мы получили наш первый A380 с двигателем Rolls-Royce на этой неделе», - цитирует агентство пресс-секретаря авиакомпании.

В середине ноября президент Emirates Тим Кларк заявлял, что компания недовольна качеством двигателей Rolls-Royce. Он отмечал, что с производителем моторов ведутся переговоры насчет проблем с их производительностью. При этом Emirates надеялась получить первый самолет с двигателями Rolls-Royce 2 декабря.

В прошлом году авиакомпания заказала 217 двигателей Trent 900 у компании Rolls-Royce. Этого достаточно, чтобы оснастить 50 четырехмоторных самолетов A380 вместе с запчастями. Ранее Emirates приобрела двигательные установки GP7000 у альянса General Electric и Pratt & Whitney для своих первых 90 лайнеров A380. Соглашение с Rolls-Royce включало неуточненные «улучшения качества».