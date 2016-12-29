«Роснефть» и BP расформируют СП Ruhr Oel в Германии к 1 января

«Роснефть» и британская BP Plc 1 января завершат сделки по расформированию нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии, говорится в пресс-релизе российской компании.

«В результате реструктуризации данного СП "Роснефть" напрямую становится акционером и увеличивает свои доли участия: в НПЗ Bayernoil – до 25% (с 12,5%), НПЗ MiRO – до 24% (с 12%), НПЗ PCK (Шведт) – до 54,17% (с 35,42%). BP в свою очередь консолидирует 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie», - говорится в пресс-релизе.

В результате реорганизации «Роснефть» получит контроль над более чем 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки 12,5 млн т в год. При этом компания становится третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке и приступает к развитию собственного бизнеса в стране в рамках нового дочернего предприятия – Rosneft Deutschland, отмечает «Роснефть».