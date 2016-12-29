Советник председателя ВЭБа Антон Перин назначен гендиректором «ВЭБ капитала»

Советник председателя Внешэкономбанка Антон Перин назначен генеральным директором «ВЭБ капитала» (входит в группу ВЭБ). Как сообщается в пресс-релизе ВЭБ, его кандидатура была согласована 20 декабря кадровым комитетом при набсовете госкорпорации.

До прихода во Внешэкономбанк в 2009-2016 гг. Перин работал на различных должностях в финансовом блоке Сбербанка.

«ВЭБ капитал» специализируется на работе с проблемными и непрофильными активами группы Внешэкономбанка, их операционной и стратегической трансформацией с целью повышения рыночной стоимости.