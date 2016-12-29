Минск надеется договориться с Москвой по нефти и газу до апреля

Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сегодня сказал, что надеется на решение по нефтегазовым вопросам с Россией до апреля следующего года. «Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее I квартала 2017 г.», - цитирует Семашко агентство «БелТА».

Вице-премьер напомнил, что в октябре 2016 г. был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план мероприятий, а «затем произошел определенный сбой и дорожная карта не была почему-то принята к реализации». «Тем не менее взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий», - отметил Семашко.

Он сообщил, что переговорный процесс активно продолжается. «Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти», - сказал заместитель премьера Белоруссии.

В середине декабря вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия ждет от Белоруссии полную оплату за газ, а не авансовый платеж, и переговоры по спорным вопросам идут сложно. В конце ноября замминистра энергетики России Кирилл Молодцов говорил, что Москва и Минск стремятся урегулировать спорные вопросы по поставкам газа и нефти до середины декабря. По данным «Коммерсанта», Россия может пойти на фактическое субсидирование поставок газа Белоруссии со второго полугодия 2016 г. по первое полугодие 2019 г. в обмен на полное погашение Минском прямого долга за поставки с начала 2016 г. в размере $425 млн. Предполагается, что субсидия составит $300 млн в год, хотя Минск настаивал на большем объеме.