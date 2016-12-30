Индекс PMI в сфере услуг России в декабре вырос до максимума за четыре года

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в декабре вырос до 56,5 пункта (максимума за 4 года) с 54,7 пункта в ноябре. Об этом сообщается в исследовании аналитической компании IHS Markit.

В то же время совокупный индекс PMI, включающий помимо сектора услуг сектор обрабатывающей промышленности, в декабре вырос до 56,6 пункта (максимума за четыре года) с 55,8 пункта в ноябре.

«Рост в российской сфере услуг переключился на более высокую передачу в конце 2016 г., поскольку головной PMI поднялся до 49-месячного максимума после второго подряд усиления роста деловой активности. При поддержке ускорения роста новых заказов поставщики услуг зарегистрировали заметный рост объемов производства, темпы которого вновь превысили исторический средний уровень», - комментирует результаты исследования экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс.

Индекс PMI в сфере услуг России отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.