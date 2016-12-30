"Газпром нефть" стала оператором нефтяных оторочек Чаянды, Уренгойского, Песцового и Заполярного НГКМ

«Газпром нефть» привлечена в качестве оператора для проведения исследований и пробной эксплуатации нефтяных оторочек Уренгойского, Песцового, Заполярного и Чаяндинского месторождений «Газпрома», сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) в управлении информации ПАО «Газпром».

В информации проектного института «Газпрома» - ОАО «ВНИПИгаздобыча» - сообщается, что по заказу «дочки» «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) - ООО «Газпромнефть-Заполярье» он сделает экспертизу материала «Концепт обустройства нефтяных оторочек ботуобинского горизонта Чаяндинского НГКМ».

Кроме того, в материалах «Газпром нефти» сообщается, что нефтяная компания готовит проектно-технологическе документы по разработке нефтяных оторочек Песцового и Заполярного НГКМ.

«Газпром нефть» рассчитывала стать оператором нефтяных оторочек ряда месторождений «Газпрома» еще в 2013 году, но процесс переговоров с головной компаний на этот счет затянулся.

Летом 2016 г. «Газпром нефть» в корпоративном журнале сообщала, что рассчитывает в 2017 г. начать добычу на нефтяных оторочках Заполярного месторождении в ЯНАО, а в 2018 г. выйти здесь на объем в 3000 т нефти в сутки. Проект разработки нефтяной оторочки Заполярного «обещает быть рентабельным», и «Газпром нефть» инвестирует в него собственные средства, на месторождении действует льгота по НДПИ до конца 2021 г. Работы здесь ведутся с 2015 г., в рамках опытно-промышленной разработки (ОПР) сейчас бурятся две скважины. В 2016 г. планировалось завершить проектные работы по обустройству и бурению, в 2017 г. - начать строительство объектов инфраструктуры.

«Газпром нефть» отмечала, что на нефтяных оторочках Чаяндинского месторождения «рентабельность под вопросом». Работы здесь начались в 2015 г. В настоящее время идет бурение и испытание оценочных скважин.

Предполагалось, что к концу 2016 г. будет завершено испытание девять скважин. По итогам этой работы планируется сделать концепт разработки и концепт обустройства нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения. На их основании будет уточнен проект разработки всего месторождения и сделана оценка рентабельности его нефтяной части.