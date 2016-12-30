Путин поручил принять меры для снабжения газом Восточного нефтехимического комплекса

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для снабжения в необходимом объеме Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) природным газом, поставляемым «Газпромом». Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение Путин дал для поддержки проекта строительства ВНХК.

Проект по созданию ВНХК - крупнейшего нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Дальневосточном федеральном округе - реализует нефтяная компания «Роснефть». В июне 2016 г. «Роснефть» и китайская ChemChina подписали соглашение об основных условиях совместного проведения технико-экономического обоснования ВНХК. Соглашение предусматривает вхождение ChemChina на 40% в капитал ВНХК с пропорциональным участием в финансировании. В настоящее время идет подготовка к строительству первой и второй очереди комплекса.

Сообщается, что кабмин также должен будет рассмотреть вопросы о включении в соответствующие государственные и федеральные целевые программы мероприятий по строительству объектов внешней инфраструктуры Восточного нефтехимического комплекса и о финансировании такого строительства из федерального бюджета. Кроме того, правительству предстоит принять решение о предоставлении земельных участков без проведения торгов для строительства комплекса. Глава государства поручил принять решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический».

Администрации Приморского края нужно будет рассмотреть вопрос о включении в соответствующие государственные программы Приморского края мероприятий по строительству объектов водоснабжения, автомобильных дорог общего пользования регионального значения и объектов социальной инфраструктуры Восточного нефтехимического комплекса на условиях софинансирования из федерального бюджета.

«Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» рекомендовано совместно с территориальными сетевыми организациями обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов комплекса к электрическим сетям. «Газпрому» и газоснабжающим организациям Путин порекомендовал обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов комплекса к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, а «Российским железным дорогам» обеспечить в приоритетном порядке доставку грузов, предназначенных для строительства комплекса.