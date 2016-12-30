«Внуково» начало выплаты по телу кредита БМ-банка

Аэропорт «Внуково» начал выплаты по телу кредита Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит в группу ВТБ ), заявил совладелец аэропорта Виталий Ванцев в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) в пятницу.

«Нарушая ковенанты, которые у нас были по соглашению с банком, мы не нарушали никогда финансовую дисциплину: все проценты как положено... сейчас вот уже тело кредита выплачиваем. Поэтому мы все свои обязательства, несмотря на все сложности, выполняем», - сказал Ванцев.

В конце 2015 г. - начале 2016 г. из-за закрытия ряда зарубежных направлений и прекращения полетов базового перевозчика «Трансаэро» финансовое состояние «Внуково» существенно ухудшилось.

Следствием этого стала неспособность аэропорта обслуживать долг почти на 11,9 млрд руб. перед Банком Москвы.

Весной стало известно, что банк обратился в правительство с предложением о реструктуризации задолженности «Внуково», попросив взамен финансовых гарантий. В октябре сообщалось, что правительство одобрило госгарантии по новому кредиту ВТБ на общую сумму 11 млрд руб. (5 млрд руб. пойдут на погашение действующего кредита «Внуково», еще 6 млрд руб. направят на текущую деятельность аэропорта). Вместе с тем по условиям реструктуризации банк получит в залог минимум 74% акций управляющей компании «Внуково».