Тулеев пожаловался Медведеву на резкий рост цен на бензин

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой остановить рост цен на бензин в регионе, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина - в среднем на 20 коп. за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 руб.», - сказали в пресс-службе.

Стоимость самой ходовой марки АИ-92 в 2016 г. поднималась пять раз, за год она выросла на 1,8 руб. и с нового года вновь увеличилась, сообщила администрация.

«Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют», - добавили в пресс-службе. В телеграмме за подписью губернатора отмечается, что «монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев».

Губернатор также поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования.

В июне 2016 г. глава Кузбасса также обращался к Медведеву с просьбой разобраться с ростом цен на бензин. Тогда отмечалось, что в июне стоимость топлива повышалась несколько раз и что эта ситуация ведет по цепочке к удорожанию других товаров и услуг.