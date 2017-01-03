Glencore и катарский фонд объявили о закрытии сделке по покупке акций «Роснефти»

Нефтетрейдер Glencore и Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти», сообщил Glencore.

«Компания сообщает, что окончательное урегулирование завершено, достигнуто закрытие сделки, анонсированной 10 декабря 2016 г.», - сообщила компания.

10 декабря «Роснефтегаз» подписал соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму международных инвесторов, в который вошли катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority и швейцарский трейдер Glencore.

Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692 млрд руб.). Цена отражает котировки «Роснефти» при закрытии торгов 6 декабря с пятипроцентным дисконтом. Это меньше, чем рассчитывало правительство: директива «Роснефтегазу» обязывала холдинг продать акции не дешевле 710,8 млрд руб. Бюджет получит оставшиеся 18 млрд руб. (300 млн евро) за счет дивидендов самого «Роснефтегаза», который, в свою очередь, получит дополнительные выплаты от «Роснефти», объясняла «Роснефть».