Intesa обеспечил половину финансирования покупки 19,5% акций «Роснефти» Glencore и QIA

Банк Intesa Sanpaolo обеспечил примерно половину финансирования сделки по покупке консорциумом инвесторов в составе швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) 19,5% акций «Роснефти», о закрытии которой было объявлено во вторник.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление банка, Intesa Sanpaolo обеспечил финансирование в размере 5,2 млрд евро. Ранее сообщалось, что общая сумма сделки составила 10,2 млрд евро.