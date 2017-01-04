Погрузка на железных дорогах России в декабре выросла на 0,9%, в 2016 году - на 0,6%

Погрузка на железных дорогах России в декабре 2016 г. составила 105,157 млн т, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деятельностью РЖД.

В том же месяце годом ранее этот показатель находился на уровне 104,231 млн т. Таким образом, в декабре 2016 г. он вырос на 0,9%.

В то же время уже по итогам 29 дней месяца, отмечал собеседник агентства, среднесуточная погрузка превышала 3,4 млн т. Если бы она сохранилась на том же уровне, то в целом по итогам декабря 2016 г. составляла бы 105,414 млн т, что на 1,1% выше, чем в декабре 2015 г.

По итогам года, по словам источника «Интерфакса», погрузка составила 1,222 млрд т, что на 0,6% больше, чем в 2015 г. (1,214 млрд т).