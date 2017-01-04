Грузия увеличила экспорт вина на 38% в 2016 году, поставки в Россию выросли в 1,5 раза

Грузия в 2016 г. экспортировала около 50 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 л), что на 38% больше, чем в 2015 г., сообщает национальное агентство вина минсельхоза республики.

По данным ведомства, в прошлом году экспорт грузинского вина осуществлялся на рынки 53 стран. Выручка от его реализации увеличилась на 16% до $113,8 млн.

В сообщении отмечается, что, как и годом ранее, крупнейшим импортером вина из Грузии является Россия, поставки на рынок которой в 2016 г. выросли на 48,7% до 27,222 млн бутылок (54,4% общего объема экспорта).

Среди основных импортеров грузинского вина также Украина, куда было поставлено 5,811 млн бутылок (11,6%), Китай - 5,299 млн бутылок (10,6%), Казахстан - 3,393 млн бутылок (6,8%), Польша - 2,330 млн бутылок (4,7%).