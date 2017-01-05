Выброс сероводорода в Москве подтвержден автоматической станцией

Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха в московском районе Марьино зафиксировала значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду вечером 4 января. Данные со станции опубликовало ГПБУ «Мосэкомониторинг». Предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м. р.) сероводорода к 20.00 среды была превышена в 8,3 раза, к 21.00 – в 25,5 раза, к 22.00 – в 28 раз. По данным станции «Мосэкомониторинга», уровень сероводорода в Марьино опустился ниже ПДК лишь к 01.00 четверга.

В пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.

На резкий запах начиная со среды 4 января жаловались жители юга и юго-запада Москвы. В соцсетях появились жалобы из районов Очаково, Черемушки, Люблино и Марьино. В последний раз москвичи массово жаловались на сероводород в июле 2016 г. В 2014 г. Московский НПЗ оштрафовали на 100 000 руб. после сильного выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Тогдашняя проверка Росприроднадзора зафиксировала многократное превышение ПДК изопропилбензола в выбросах МНПЗ, но конкретный источник выброса сероводорода так и не был установлен.

Сегодня пресс-служба МНПЗ сообщила, что комплексная система экологического мониторинга завода не фиксировала превышений по выбросам загрязняющих веществ с начала года на всех его объектах. «Все объекты МНПЗ работают в обычном режиме, пресс-служба предприятия просит СМИ воздержаться от публикации недостоверных версий и комментариев относительно работы МНПЗ», – говорится в сообщении.