Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве на Рождество

На Рождество в Москве температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра России. «7 и 8 января ожидаются крепкие рождественские морозы: ночью в Москве и области – минус 23–29°, днем 7 января – минус 19–24°, 8 января – минус 13–18°. Возможен небольшой снег и прояснения, ветер ослабеет», – говорится в сообщении. 5 января через Центральный округ России перемещается западный циклон, принесший в столицу страны сильные снегопады.

Рекордно низкая температура для рождественской ночи в столице была зафиксирована в 1891 г., тогда столбик термометра опустился до минус 34,8°.