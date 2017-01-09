Винченцо Трани стал крупнейшим бенефициаром «Делимобиля» – «Коммерсантъ»

В конце декабря 2016 г. основатель инвесткомпании Concern General Invest Винченцо Трани довел свою долю до 59% в «Делимобиле», став крупнейшим владельцем этого сервиса по аренде автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсантъ». Ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакса», газета сообщает, что ООО «Город денег» стало владельцем 8% в компании «Каршеринг Руссия», развивающей в России сервис «Делимобиль». Из той же базы следует, что единственный учредитель «Города денег» – зарегистрированный в Люксембурге секьюритизационный фонд «Микро фонд». Конечным бенефициаром его является основатель инвесткомпании Concern General Invest (CGI) Винченцо Трани. По словам источника издания, близкого к «Каршеринг Руссия», до того Трани через люксембургский «МК Листед Секьюритиз» владел 51% «Каршеринг Руссия». Трани выкупил долю у Алины Назаровой – топ-менеджера ФК «Открытие», добавил собеседник «Коммерсанта».

Один из инвестбанков семьи Ротшильд оценил стоимость всего бизнеса «Делимобиля» перед сделкой в $100 млн, т. е. 8% компании могли обойтись Трани в $8 млн, или 485 млн руб. по текущему курсу ЦБ, добавляет газета, ссылаясь на информацию источника.

Пресс-служба «Делимобиля» подтвердила информацию о сделке, отказавшись называть стоимость доли. Назарова на запрос издания не ответила.

Трани заявил, что продолжит и дальше развивать сервис «Делимобиля», который скоро должен выйти в другие российские города-миллионники, а также в компании изучают возможность выхода сервиса за границу. Слова Трани изданию передали в пресс-службе компании.