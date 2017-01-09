«Роснефть» хочет выйти из геологоразведочного проекта в Алжире – «Коммерсантъ»

«Роснефть» решила выйти из проекта по освоению блока «245-Юг» в Алжире, в который входят три месторождения – Восточный Такуазет, Западный Такуазет и Северный Тесселит. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в отрасли. По их словам, перспективность проекта сомнительна, российская компания хочет избежать дальнейших трат на него и ищет варианты продажи своей доли в нем уже несколько лет.

Российскому СП Rosneft-Stroytransgaz принадлежит 60% в проекте, в СП у «Роснефти» 50%, еще 40% в блоке – у алжирской госкомпании Sonatrach. Консорциум «Роснефти» и «Стройтрансгаза» выиграл тендер на разведку алжирского блока в 2001 г. Проект стал первым зарубежным вложением «Роснефти» за пределами бывшего СССР, напоминает газета. Он реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции, запасы месторождений оценивались в 70 млн т. «Роснефть» много лет вела переговоры со «Стройтрансгазом» о выкупе пакета в СП, но ее не устроила цена в $200 млн. Последние сообщения «Роснефти» об алжирском проекте датированы 2012 г., добавляет газета. На тот момент компания пробурила в Алжире десяток скважин, результаты бурения требовали дальнейшей разведки, и «Роснефть» разочаровалась в проекте, когда котировки нефти стали снижаться в 2014 г.

«Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко удалось продать свою долю в алжирском СП, заявил газете источник, близкий к акционерам «Стройтрансгаза». Предположительно эту долю получил один из российских банков, добавляет «Коммерсантъ». В апреле 2016 г. «Интерфакс» со ссылкой на материалы к встрече глав правительств России и Алжира сообщал, что Rosneft-Stroytransgaz готовит тендеры в Алжире на $600 млн.

Уход из Алжира грозит «Роснефти» списанием нескольких сотен миллионов долларов инвестиций, а также выплатой неустойки алжирской стороне, говорят источники газеты. «Роснефть» не сообщает, сколько вложила в алжирский проект.