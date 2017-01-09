McDonald's уступит 80% франшизы в Китае и Гонконге за $2,08 млрд

McDonald's продаст контрольную долю (80%) в китайской и гонконгской франшизе консорциуму Citic Group и Carlyle Group, сумма сделки может достичь $2,08 млрд, сообщает AFP со ссылкой на заявление компаний. Citic Limited, Citic Capital Holdings, Carlyle Group и McDonald’s создадут компанию, которая на протяжении ближайших 20 лет будет отвечать за развитие франшизы на этом рынке. Citic и Citic Capital в проекте будет принадлежать 52%, группе Carlyle – 28%, McDonald’s – 20%. Управляющая компания сосредоточится на развитии сети в относительно небольших городах, региональных центрах Китая и всего планирует открыть 1500 новых ресторанов в Китае и Гонконге в ближайшие пять лет.

Американская сеть заявила в прошлом году, что планирует продать свои 2000 ресторанов в Китае, когда ее выручка снизилась на фоне роста напряженности в американско-китайских отношениях из-за ситуации в Южно-Китайском море, напоминает AFP.

Команда менеджеров McDonald's в Китае и Гонконге после закрытия сделки сохранится, в совет директоров компании войдут представители Citic, Carlyle и McDonald's, сообщает «Интерфакс».