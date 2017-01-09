Забастовка на метрополитене парализовала Лондон

В Лондоне сотрудники метро проводят 24-часовую забастовку. Как сообщает ВВC, акция протеста началась в 18.00 в воскресенье. Из-за нее был закрыт ряд станций подземки, в том числе рядом с крупными железнодорожными вокзалами. Со станции Clapham Junction пришлось проводить эвакуацию из-за скопления пассажиров. Люди штурмуют автобусы и электрички, жалуются на сложности с поиском такси.

Мэр Лондона Садик Хан заявил ВВС, что считает забастовку совершенно излишней, а лучшим способом решения споров он назвал переговоры.

Поводом для акции протеста стал спор профсоюзов с руководством метрополитена о последствиях решения о закрытии касс по продаже билетов. Профсоюзы настаивают, что были уволены люди и теперь на станциях не хватает рабочих рук. В руководстве London Underground согласны, что проблема есть, и готовы нанять еще 200 новых сотрудников, профсоюзы говорят, что этого недостаточно.

Лондонской подземкой пользуются до 4,8 млн человек в сутки.

Забастовка начала неделю акций протеста на транспорте, предупреждает Reuters. Во вторник, среду и пятницу будут бастовать машинисты поездов Southern Railway, которые обслуживают маршруты, соединяющие с Лондоном южное побережье Англии и аэропорт «Гэтвик». Sunday Times предупредила, что забастовка может переброситься и на железнодорожные компании центра и севера Англии. Во вторник собираются начать двухдневную забастовку и некоторые сотрудники Вritish Airways, считается, что на графике полетов акция серьезно не скажется.