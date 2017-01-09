Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 января 2017 года

Политика

В прошлом году число атак на серверы ЕС значительно выросло. Это усиливает беспокойство, что Москва может попытаться повлиять на выборы в европейских странах в ближайшие месяцы читать на FT.com

Пару лет назад «Исламское государство» (запрещено в России) было главным торговцем людьми на Ближнем Востоке. Но теперь оно теряет территорию, поэтому желающие ее покинуть или пойманные террористы сами становятся предметом торговли читать на FT.com

Контролируемый республиканцами сенат попытается помочь избранному президенту США Дональду Трампу как можно быстрее сформировать команду. На этой неделе пройдут минимум девять слушаний по кандидатурам на посты в его администрации. Также состоится голосование, которое станет шагом на пути к отмене большей части реформы здравоохранения Барака Обамы читать на WSJ.com

Управляющий хедж-фондами Роберт Мерсер и его семья еще в начале 2014 г. прогнозировали, что победить на президентских выборах от республиканцев в США сможет только человек со стороны, а не такие раскрученные кандидаты, как Джеб Буш. Поэтому Мерсеры одними из первых стали поддерживать Трампа и теперь имеют влияние в Вашингтоне и активно участвуют в формировании новой администрации читать на WSJ.com

Южная Корея сформирует в этом году группу спецназа, которая должна будет убить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и военных руководителей страны в случае начала войны читать на FT.com

Точка зрения

Реальные политические риски для Европы заключаются не столько в выборах в ряде стран в этом году, сколько в настойчивых попытках ЕС найти общие решения для общих проблем, пишет европейский обозреватель WSJ Саймон Никсон читать на WSJ.com

Экономика

Прибыльность компаний из развивающихся стран снова выше, чем у компаний из развитых, по данным UBS. Но ее улучшение вызвано сокращением расходов, а не ростом их бизнеса читать на FT.com

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс в интервью FT заявил, что экономике США не нужно краткосрочное фискальное стимулирование при нынешних уровнях занятости и инфляции. По его мнению, гораздо полезнее будут меры по контролю бюджетного дефицита и повышению производительности читать на FT.com

Демократы планируют помешать Стивену Мнучину занять пост министра финансов США, заострив внимание во время слушаний на его действиях во главе банка OneWest после финансового кризиса читать на FT.com

Курс фунта в понедельник утром опустился до самого низкого уровня с октября из-за комментариев премьер-министра Терезы Мэй о том, что Великобритания не будет пытаться «частично сохранить членство в ЕС». Хотя она отметила, что хочет заключить максимально хорошее торговое соглашение читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Акции металлургической компании Ferrexpo, работающей на Украине, выросли в понедельник после публикации данных о рекордных продажах в 2016 г. и улучшении ситуации с денежными средствами и долговым бременем читать на FT.com

Иран получил первый новый самолет Airbus с тех пор, как с него были сняты санкции в прошлом году. Таким образом, страна начала модернизировать свой воздушный флот читать на WSJ.com

Автомобили

Fiat Chrysler в воскресенье объявил, что инвестирует $1 млрд в два существующих завода в США и тем самым создаст 2000 новых рабочих мест. Это произошло на фоне давления, которое Трамп оказывает на автопроизводителей, чтобы они выпускали автомобили в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Мнения автопроизводителей относительно того, как быстро на дорогах появятся самоуправляемые автомобили, расходятся. При этом Audi надеется опередить конкурентов читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в понедельник утром снизились из-за роста буровой активности в США и сомнений инвесторов в том, что нефтедобыча снизится читать на WSJ.com

Saudi Aramco готовится к «необычному IPO», учитывая масштаб компании и беспрецедентность ситуации, утверждают знакомые с ней люди. Saudi Aramco должна будет стать самой дорогой компанией в мире и стоить около $2 трлн читать на FT.com

Royal Dutch Shell готовится вывести из эксплуатации инфраструктуру на месторождении Brent в Северном море. Для того чтобы убрать ее, потребуются большие расходы и много времени, а ситуацию усугубляют низкие цены на нефть, поэтому этот проект станет беспрецедентным для всей нефтяной отрасли. При этом Shell планирует оставить большую часть подводной инфраструктуры, а европейские правила это запрещают читать на FT.com

Британским налогоплательщикам придется заплатить 24 млрд фунтов за вывод из эксплуатации инфраструктуры на нефтегазовых месторождениях в Северном море, по оценкам Wood Mackenzie. Это может свести на нет налоговые поступления от отрасли читать на FT.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average близок к тому, чтобы впервые преодолеть отметку в 20 000 пунктов, и многие аналитики сейчас улучшают прогнозы экономического роста США после победы Трампа на выборах. Поэтому инвесторы задумываются о том, выводить ли средства из облигаций, чтобы вложить их в акции читать на WSJ.com

В первые дни нового года банки поспешили выйти на долговой рынок, ожидая повышение стоимости займов. Они выпустили облигации уже на $42 млрд, согласно Dealogic читать на FT.com

Некоторым из крупнейших банков придется потратить более $200 млн для выполнения новых требований регуляторов, которые вступят в силу в 2019 г. и будут касаться их трейдингового бизнеса. Это сильно превышает предыдущие оценки читать на FT.com

Инвесторы надеются, что ралли на рынке корпоративных облигаций со спекулятивным рейтингом в США может продлиться, поскольку прибыль таких компаний в последнее время выросла, а дефолтов стало меньше читать на WSJ.com

Ставка по межбанковским займам овернайт в юанях в Гонконге рухнула до 14,05% в понедельник. В пятницу она достигала 61,3%. Это отражает попытки Китая с помощью этой ставки контролировать курс юаня читать на WSJ.com

Morgan Stanley ведет переговоры о продаже своей доли в операторе нефтяных танкеров Heidmar. Это новый пример того, как инвестбанки выходят из сырьевого бизнеса читать на FT.com

Управляющая компания Джереми Грэнтэма Grantham Mayo Van Otterloo & Co снова переживает непростые времена. С июня 2014 г. активы под ее управлением сократились более чем на $40 млрд примерно до $80 млрд на фоне разочаровывающих результатов, и компания была вынуждена сократить около 10% сотрудников в прошлом году. Но GMO за долгие десятилетия уже не раз расходилась во мнениях с рынком и всегда восстанавливалась читать на WSJ.com

Технологии

Waymo, подразделение Alphabet по разработке самоуправляемых автомобилей, создала собственный набор сенсоров для них. Таким образом, компания хочет поставлять как программное обеспечение, так и оборудование для таких автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

SpaceX Илона Маска из-за плохой погоды отложила еще на неделю запуск ракеты Falcon 9, которая должна будет доставить 10 спутников на орбиту. Это будет первый запуск Falcon 9 с сентября, когда ракета взорвалась во время тестов на космодроме читать на WSJ.com

Точка зрения

Почти с самого начала существования Apple критики говорили, что компания движется в неверном направлении. Но похоже, что сейчас они правы, если взглянуть на попытки компании реализовать свое видение искусственного интеллекта, пишет технологический обозреватель WSJ Кристофер Мимс читать на WSJ.com

Потребительский рынок

McDonald's договорилась с консорциумом во главе с Citic о продаже 80% своего китайского бизнеса, оцененного в $2,08 млрд. Теперь McDonald's будет развиваться там по франшизе читать на WSJ.com

Uber начнет публиковать в интернете данные о поездках в десятках городов по всему миру, пойдя на уступку городским властям в этом вопросе. Компания заявляет, что это поможет градостроителям анализировать движение транспорта читать на WSJ.com читать на FT.com

Многие производители люксовой косметики оказались в непростом положении. Они все больше зависят от продаж в магазинах Sephora, принадлежащей конгломерату LVMH. Но Sephora также становится для них конкурентом, потому что на ее полках появляется все больше косметики брендов LVMH читать на WSJ.com

Много лет устройства для лечения симптомов болезни Паркинсона продавала только Medtronic. Но St. Jude Medical и Boston Scientific уже продают свои устройства в Европе и выходят в США на этот быстро растущий рынок читать на WSJ.com

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