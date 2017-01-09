Таможня не меняла правила оформления экспресс-посылок – ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России не меняла правила оформления импортных товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками, говорится в сообщении таможенной службы. «ФТС России не вводила изменений в правила оформления ввозимых международных почтовых отправлений (МПО) и экспресс-грузов», - сказано в официальном сообщении.

ФТС уточнила, что в первые дни 2017 г. велись выборочные проверки международных почтовых отправлений, доставляемых экспресс-перевозчиками, но они затронули незначительную долю посылок. «[Проверки] затрагивают незначительную часть общего объема товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и перемещаемых экспресс-перевозчиками в адрес физических лиц. В 2017 г. доля попавших под контроль таких товаров составила менее 1% от их общего количества», - отмечает ФТС.

Во время новогодних праздников в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что ФТС с 1 января ужесточила правила получения международных почтовых отправлений (кроме «Почты России»), начав запрашивать бумажные копии паспортов получателей посылок иностранных онлайн-ритейлеров. Эту информацию подтверждала DHL, а AliExpress 6 января сообщила о приостановке доставки товаров в Россию сервисами «СПСР-экспресс» и «AliExpress – доставка без забот». Причиной назывались проблемы с таможенным оформлением.