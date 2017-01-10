Российский экипаж из «КАМАЗ-Мастер» выиграл этап «Дакара»

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-Мастер» занял первое место на седьмом этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков, сообщает «Интерфакс». Вторым стал голландец Тон ван Генугтен (Iveco), третьим - аргентинец Федерико Вильягра (Iveco).

Остальные представители «КАМАЗ-Мастер» на этапе разместились на следующих позициях: Эдуард Николаев – 7 место, Айрат Мардеев - 8, Антон Шибалов - 9.

В генеральной классификации лидирует голландец Жерар Де Рой, далее поочередно идут Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев. Антон Шибалов - на восьмом месте.

В зачете квадроциклов на первом месте также располагается россиянин Сергей Карякин, выигравший седьмой этап.

Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. Парагвай принял гоночный караван впервые в истории. Гонка проходит со 2 по 14 января. Всего на старт «Дакара» изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.