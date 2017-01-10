Минэнерго России получило приглашение на встречу в Вене по контролю за добычей нефти

Министерство энергетики России получило приглашение на заседание министерского комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК, которое состоится в Вене 21–22 января, сообщает ТАСС.

«Мы получили приглашение, пока не определились, кто поедет», – сказал ТАСС представитель министерства.

Министерский комитет по мониторингу за добычей создан при ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти) для контроля за выполнением соглашения о сокращении добычи нефти странами картеля и независимыми производителями. В комитет входят пять министров: три – от стран ОПЕК (Кувейт, Венесуэла и Алжир) и два – от стран, не входящих в эту организацию (Россия и Оман).