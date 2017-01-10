«Газпром» намерен передать «Газпром нефти» лицензии на два месторождения – «Интерфакс»

«Газпром» планирует передать «Газпром нефти» лицензии на Северо-Самбургское и Тазовское месторождения, сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) несколько источников, знакомых с ситуацией. В «Газпроме» не комментируют эту информацию.

В настоящее время лицензия на Северо-Самбургское принадлежит «Газпром добыча Уренгой», на Тазовское – «Газпром добыча Ямбург».

В материалах «Газпром нефти» сообщается о нескольких тендерах, которые нефтяная компания уже объявила по Северо-Самбургскому участку.