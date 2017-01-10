AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Китайский интернет-ритейлер AliExpress возобновил предоставление услуги экспресс-доставки товаров в Россию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайской компании.

«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию», – сообщается в документе. «При этом [приостановка услуги] не отразилась на отправке посылок почтой», – отмечается в сообщении.

6 января сообщалось, что AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию через логистическую компанию SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе.

AliExpress отправил продавцам, торгующим через эту китайскую интернет-платформу, объяснения, что такая ситуация сложилась из-за сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой России.

Федеральная таможенная служба, комментируя ситуацию, заявила о проведении «плановых мероприятий по контролю за соблюдением правил ввоза товаров с использованием международных почтовых отправлений и экспресс-перевозок». В ведомстве подчеркнули, что изменений в правила оформления ввозимых на территорию страны почтовых отправлений оно не вводило.