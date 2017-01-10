Из «Башнефти» ушла директор службы по связям с инвесторами

Директор службы по связям с инвесторами «Башнефти» Мария Радина с 10 января не работает в компании. Она подтвердила это «Интерфаксу». В «Башнефти» она работала с 2010 г., а до того была аналитиком по нефтегазовому сектору в инвестиционных банках UBS и Nomura.

«Роснефть» купила «Башнефть» в середине октября прошлого года. На следующий день после закрытия сделки ушли в отставку бывший президент «Башнефти» Александр Корсик и весь прежний состав правления. Новый состав правления и новый глава компании – Андрей Шишкин – являются представителями «Роснефти».