Сотрудники «Роснефти» продолжат отдыхать на Кубе в 2017 году

Дочерняя компания «Роснефти» - ООО «РН-Учет» - выбрала ООО «Гаванатур интернешнл» для оказания услуг по реализации туристского продукта работникам и членам их семей на Кубе. В течение 2017 г. планируется приобрести 50 путевок на общую сумму не более 5,7 млн руб., говорится в материалах закупки.

Еще три человека из структуры «Роснефти» ООО «Пурнефтепереработка» отправятся на Кубу с «Гаванатур интернешнл». Туркомпания подписала соответствующий договор на 327 400 руб.

Приобретаемые услуги оказываются по системе «все включено», следует из техзадания.

Обоснованием необходимости закупки у единственного поставщика является соглашение о сотрудничестве, подписанное в конце 2013 г. «Роснефтью», «Интер РАО» и кубинскими компаниями АО «Корпорация "Кубинские медицинские услуги"» и международной группой туроператоров и туристических агентств «Гаванатур», следует из материалов. В связи с регистрацией туроператора на территории России закупка на 2017 г. проводится у ООО «Гаванатур интернешнл».

С декабря 2013 г. на Кубе программу оздоровления прошли более 4000 работников «Роснефти» и членов их семей, следует из документов закупки.

В 2016 г. «Гаванатур интернешнл» оказала дочерним обществам «Роснефти» услуги примерно на 40 млн руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакса».