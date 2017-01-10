USM завершила деофшоризацию пакета в «Мегафоне»

ООО «АФ Телеком холдинг» в начале декабря прошлого года увеличило долю в ПАО «Мегафон» до 56,3178% с 56,1616%, говорится в списке аффилированных лиц оператора. Одновременно кипрская Telecominvest Holdings Ltd. перестала быть акционером «Мегафона», лишившись 0,1562% капитала.

«АФ Телеком холдинг» - холдинговая компания, в которую в конце 2014 г. USM Алишера Усманова и партнеров перевела контрольный пакет «Мегафона», одного из своих крупнейших активов. Контроль в «Мегафоне» ранее принадлежал кипрской Telecominvest Holdings.

По данным "Мегафона", USM Group принадлежит 56,32% оператора. Таким образом, в декабре USM полностью завершила перевод своего пакета в "Мегафоне" в российскую юрисдикцию.

В декабре 2014 г. помимо контроля в «Мегафоне» USM деофшоризировала и контроль в АО «ХК Металлоинвест», переведя 51% в ООО «Юэсэм металлоинвест» из кипрских структур. Эти шаги USM объясняла «объявлением президентом Владимиром Путиным курса на деофшоризацию российской экономики и введением в налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний».