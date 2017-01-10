Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 января 2017 года

Политика

Российские и американские военные самолеты активно летают в небе над Сирией, выполняя задания. Американские пилоты опасаются, что рано или поздно между ними произойдет столкновение или другой инцидент читать на WSJ.com

Появление в Бразилии неонацистов развеивает миф о расовой гармонии в стране, и есть опасения, что они стремятся получить боевой опыт. Так, бразильская полиция раскрыла движение неонацистов, которых вербовали для борьбы с пророссийскими повстанцами на Украине читать на FT.com

Гендиректору Exxon Mobil Рексу Тиллерсону, претендующему на пост госсекретаря США, приходилось сотрудничать с лидерами различных стран, включая Россию. При этом во время переговоров он проявлял несгибаемость и актерские навыки. В среду на слушаниях по его кандидатуре сенату предстоит решить, делает ли такой опыт его готовым для новой работы читать на WSJ.com

Избранный президент США Дональд Трамп назначил свои старшим советником своего зятя Джареда Кушнера читать на FT.com

Администрация президента США Барака Обамы пытается гарантировать сохранение ядерного соглашения с Ираном, пока Трамп не вступил в должность. Для этого американские, европейские и иранские чиновники встретятся во вторник в Вене читать на WSJ.com

Парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, принял резолюцию о снятии президентских полномочий с Николаса Мадуро. Но Верховый суд заблокировал ее читать на WSJ.com

Экономика

ФРС США должна быть готова уменьшить размер активов на своем балансе, чтобы не допустить перегрева экономики, заявил президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. ФРС уже принадлежат ценные бумаги на $4 трлн читать на FT.com

Нефтегазовые, теллекоммуникационные и другие компании в США активно занялись лоббированием, надеясь изменить политику Вашингтона в лучшую для себя сторону в связи с избранием президентом Трампа читать на WSJ.com

В экономической команде Трампа возникли разногласия между сторонниками свободной торговли и бывшими финансистами, что делает его будущую экономическую политику непредсказуемой читать на WSJ.com

Трамп рискует подорвать конкурентоспособность американских компаний, если будет принуждать их выпускать товары в США, предупредил в интервью FT торговый представитель США Майкл Фроман читать на FT.com

Практика показывает, что инвесторы не должны слишком сильно доверять экономическим прогнозам. Последние очень похожи на прогноз погоды, потому что в обоих случаях специалисты пытаются предсказать состояние сложных систем, которые могут измениться из-за слишком многих факторов читать на WSJ.com

Автомобили

Оливер Шмидт, один из топ-менеджеров Volkswagen, был арестован ФБР в США по подозрению в участии в сговоре с целью скрыть мошенничество с уровнем вредных выбросов от регуляторов читать на WSJ.com читать на FT.com

Мировым автопроизводителям, собравшимся на автосалоне в Детройте, приходится приспосабливаться к давлению, которое на них оказывает Трамп, и неопределенности, связанной с его торговой политикой читать на FT.com читать на WSJ.com

Поставщики автомобильных комплектующих хотят играть важную роль в создании самоуправляемых автомобилей, так как благодаря этому у них появится новый рынок. Некоторые из них показали свои разработки во время ежегодной выставки CES в Лас-Вегасе читать на WSJ.com

Автопроизводители уверены, что рост цен на бензин не приведет к снижению спроса на пикапы и кроссоверы в США, поэтому увеличивают свое представительство в этом сегменте. Они уже обожглись на этом 10 лет назад, но считают, что сейчас ситуация сильно отличается читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Ливия нарастила нефтедобычу в три с лишним раза за последние три месяца благодаря соглашениям с повстанцами, которые позволили возобновить работу инфраструктуры. Это может поставить под угрозу планы ОПЕК, так как из-за конфликта с повстанцами Ливии было разрешено не участвовать в соглашении о сокращении добычи читать на WSJ.com

Цены на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 5,5% в понедельник и стали на 21% ниже, чем 28 декабря. Таким образом, рынок стал медвежьим из-за прогнозов погоды, обещающих потепление в США читать на WSJ.com

Финансы

Китайские финансовые гиганты борются за долю на рынке мобильных платежей, надеясь потеснить доминирующие на нем технологические компании Ant Financial и Tencent читать на WSJ.com

Американская DTCC, крупнейший в мире хранитель данных по сделкам с кредитными деривативами, начнет использовать технологию блочных цепей (blockchain) после переноса своей базы данных. Это станет первым крупным тестом для технологии читать на FT.com

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) подала в суд на Bank of America, требуя $542 млн компенсации за недоплату премий читать на FT.com

Ожидается, что прибыль Wells Fargo снизится пятый квартал подряд на фоне роста расходов, связанных со скандалом с фальшивыми счетами читать на FT.com

Республиканцы намерены одобрить законопроект, который будет мешать Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) ввести правила, ограничивающие спекуляции с такими видами сырья, как нефть и золото читать на WSJ.com

Технологии

Марисса Майер и несколько других директоров покинут Yahoo после завершения продажи ее интернет-бизнеса компании Verizon Communications. После завершения сделки Yahoo станет инвесткомпанией и сменит название на Altaba читать на WSJ.com

Стартап Snap решил разместить свою международную штаб-квартиру в Великобритании. Это неожиданно, поскольку другие американские технологические компании выбирали для этого такие страны, как Ирландия, Нидерланды и Люксембург, где налоги ниже читать на FT.com

Waymo, подразделение Alphabet, хочет свети к минимуму коммуникации самоуправляемых автомобилей с внешним миром, чтобы снизить риск хакерских атак, рассказал в интервью FT его гендиректор Джон Крафчик читать на FT.com

Китайская WeChat в понедельник запустила платформу, на которой представлены мини-приложения сторонних разработчиков. Она будет конкурировать с App Store читать на FT.com читать на WSJ.com

Google ведет переговоры с Planet Labs о продаже подразделения Terra Bella, делающего и анализирующего снимки со спутников. Google приобрела его в 2014 г. за $500 млн читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Mars приобретет за $7,7 млрд ветеринарную компанию VCA, чтобы расширить свой бизнес и увеличить долю на растущем в США рынке ухода за домашними животными читать на FT.com читать на WSJ.com

Alibaba сделала предложение о покупке за $2,6 млрд китайского оператора торговых центров Intime Retail. Ей уже принадлежит миноритарная доля в нем. Это свидетельствует о попытках Alibaba перекроить розничную торговлю в Китае читать на FT.com читать на WSJ.com

Основатель китайской Alibaba Джек Ма на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что отношения двух стран должны быть более дружественными. Также они обсудили продажу большего числа американских товаров, особенно сельскохозяйственных продуктов, в Китай через платформу Alibaba читать на WSJ.com

Табачные компании в последние годы инвестировали миллиарды долларов, чтобы изобрести инновационные продукты, которые бы приносили меньше вреда курильщикам. По мнению гендиректора Philip Morris International Андре Каланцопулоса, в будущем его компания может вообще прекратить продавать традиционные сигареты читать на FT.com

Канадская Valeant Pharmaceuticals продаст подразделение Dendreon, занимающееся выпуском лекарства от рака, китайскому конгломерату Sanpower за $820 млн, чтобы уменьшить свой долг читать на WSJ.com

L'Oreal приобретет у Valeant за $1,3 млрд три косметических бренда читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

Deutsche Bank стал использовать такие социальные сети, как Twitter и Facebook, для поиска молодых талантливых сотрудников. Это произошло на фоне снижения популярности банковской сферы среди студентов читать на FT.com

Alibaba предлагает новым сотрудникам со всего мира пройти в Китае ее новую лидерскую программу в надежде подготовить специалистов, которые помогут ей расширять бизнес за рубежом читать на WSJ.com

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