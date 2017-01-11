Махачкалинский порт возобновляет перевалку нефти

Погода во всех портах рабочая, сообщил журналистам советник президента АК «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин.

«В Новороссийске сохраняется отставание от графика в три позиции. Остальные порты работают по графику», - уточнил он.

«В Махачкале "Дагнефтепродукт" заявил о готовности к работе. В 10:00 утра началась прокачка азербайджанской нефти со стороны Баку (от НПС Ширвановка), в 12:00 начнется слив казахстанской нефти из танкера в Махачкале», - также добавил Демин.

Ранее в Махачкале слив нефти с танкеров был остановлен ОАО «Дагнефтепродуктом» (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие «Дагнефтепродукту» резервуары). «В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов перекачка нефти откладывается на три дня», - говорилось в письме «Дагнефтепродукта» в адрес «Черномортранснефти» от 9 января 2017 г. В связи с этим была остановлена транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти.