Песков переадресовал правительству вопрос о публикации финотчетности «Роснефтегаза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в правительство России с вопросом, касающимся публикации финансовой отчетности «Роснефтегаза».

«Это все-таки надо в правительство адресовать. Это чисто правительственная тема», - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, что якобы правительство России в декабре прошлого года решило не публиковать финансовую отчетность «Роснефтегаза», который владеет акциями «Газпрома» и «Роснефти».