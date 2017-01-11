«Алроса» увеличила продажи за год на 26%

Группа «Алроса», по предварительным данным, за 2016 г. реализовала алмазов и бриллиантов на $4,486 млрд, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2015 г., сообщила компания.

В том числе объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в декабре 2016 г. составил $176,3 млн: алмазов - $173 млн, бриллиантов - $3,3 млн.

«Результаты продаж декабря в мелкоразмерном сегменте все еще отражают снижение активности мелких и средних индийских алмазогранильных компаний вследствие денежной реформы, проводимой в этой стране. Активность участников рынка в остальных сегментах соответствовала сезонности спроса и нашим ожиданиям», - сказал вице-президент АК «Алроса» Юрий Окоемов (его слова приводятся в сообщении).

Активность участников рынка в остальных сегментах соответствовала сезонности спроса и нашим ожиданиям»,- сказал вице-президент АК «Алроса» Юрий Окоемов (его слова приводятся в сообщении).

«Алроса» с 2009 г. является крупнейшим мировым производителям алмазов по каратам, однако по выручке от продажи алмазного сырья лидирует De Beers.