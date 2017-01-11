На «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» жаловались больше всего после проверки в «Храброво»

Калининградская транспортная прокуратура внесла представления в адрес руководства «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» после проведения проверки в аэропорту «Храброво», где 4 января самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. В результате аэропорт был закрыт, а 2452 пассажира не смогли вылететь из Калининграда.

«Представления касаются вопросов соблюдения законодательства в сфере защиты прав авиапассажиров», - заявила «Интерфаксу» заместитель калининградского транспортного прокурора Виктория Авдеева. По ее словам, речь идет о неудовлетворительной работе представительств авиакомпаний в аэропорту «Храброво» - именно на них поступило наибольшее количество жалоб во время прокурорской проверки.

«Теперь руководство авиакомпаний должно в течение месяца подготовить ответ на прокурорское представление», - добавила Авдеева.

Прокурорская проверка работы сотрудников аэропорта «Храброво» в день массовой отмены авиарейсов продолжается.

Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Калининград, при посадке в аэропорту «Храброво» выкатился за пределы ВПП, в результате переломилась передняя стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и пять членов экипажа, их пришлось эвакуировать из самолета по надувным аварийным трапам. Аварийная посадка произошла 3 января в 22.55 по местному времени, после чего аэропорт был закрыт более чем на сутки, так как самолет не удавалось убрать с ВПП. Около 20 рейсов были отменены или задержаны.

По факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы было возбуждено уголовное дело.