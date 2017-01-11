Грузия и «Газпром» договорились об условиях транзита газа в Армению

Правительство Грузии приняло решение подписать договор с компанией « Газпром экспорт» о транзите российского газа в Армению в соответствии с новыми условиями, предусматривающими переход на денежную оплату его стоимости.

«Сегодня на заседании правительства мы обсудили последнее предложение "Газпром экспорта", связанное с транзитом природного газа в Армению», - заявил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, «в результате нескольких раундов переговоров мы [Грузия] смогли получить оптимальное предложение. Правительство обсудило это предложение и приняло решение оформить договор».

При этом министр отметил, что зависимость Грузии от российских энергоносителей с подписанием договора не увеличивается. «Меняется только форма оплаты за транзит газа, что предусматривает вместо получения натурой переход в соответствие с международной практикой на денежную оплату», - сказал Каладзе.

Что касается стоимости транзита, по словам главы минэнерго, она будет одной из самых высоких среди стран Европы. «Также мы имеем возможность в случае необходимости для удовлетворения сезонных потребностей получать дополнительные объемы природного газа по сниженной цене - вместо $215 по $185 за 1000 куб. м», - сообщил министр.

По его же словам, договор двухлетний, в первый год (2017 г.) частично также остается форма оплаты сырьем, однако затем она продолжится денежными расчетами.