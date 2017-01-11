Россельхознадзор может разрешить импорт традиционных грузинских сыров

Грузия предложила начать поставки в Россию традиционных сыров, российские инспекторы намерены поехать и проверить грузинские предприятия, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Этот вопрос недавно обсуждали руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и начальник Национального агентства продовольствия Грузии Зураб Чекурашвили. Чекурашвили рассказал, что грузинские предприятия заинтересованы в поставках сыров в Россию, Данкверт считает, что это предложение имеет объективный смысл. Уже достигнута договоренность, что российские чиновники проверят грузинские предприятия на соответствие российским ветеринарно-санитарным требованиям и требованиям ЕАЭС.

Данкверт и Чекурашвили также обсудили взаимные поставки продовольствия за минувший 2016 г. и отметили существенный прогресс в этом направлении. По данным таможни, только за 10 месяцев прошлого года из Грузии в Россию поставлены продовольственные товары на общую сумму в $107 млн. «Из них: вино - $42,4 млн, вода минеральная - $28,5 млн, орехи - $8,1 млн, цитрусовые, абрикосы, виноград, вишня, персики и тому подобное - $7,5 млн, томаты - $1,4 млн. Также отмечено начало поставок огурцов и корнишонов», - сообщили в российском ведомстве.