Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 января 2017 года

Политика

Россия в среду опровергла информацию о том, что у нее есть компромат для шантажа избранного президента США Дональда Трампа. Накануне стало известно, что американские спецслужбы изучали информацию об этом и сговоре советников Трампа с российским правительством. Сам Трамп назвал это «политической охотой на ведьм» читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев к единству для защиты демократии в стране читать на WSJ.com читать на FT.com

Занятия Рекса Тиллерсона вне бизнеса дают представление о том, как он находит союзников. Это может помочь ему получить пост госсекретаря США читать на WSJ.com

До сих пор известно мало деталей о том, как будет проходить Brexit. Поэтому инвесторы и аналитики уделяют повышенное внимание словам премьер-министра Терезы Мэй и других официальных лиц. Из-за этого их высказывания могут сильно влиять на рынки читать на WSJ.com

Экономика

Предлагаемое Трампом снижение налогов может ускорить американский и глобальный экономический рост, заявил во вторник Всемирный банк. Но также он предупредил о рисках торговой войны, которую может начать Трамп. Кроме того, ускорению мирового роста должно поспособствовать улучшение экономики стран - эскпортеров сырья читать на WSJ.com читать на FT.com

Саудовская Аравия может уже в феврале выпустить облигации, соответствующие нормам шариата, для финансирования бюджетного дефицита и программы диверсификации экономики читать на FT.com

Центробанку Турции не удается остановить падение курса лиры на фоне давления правительства, которое желает, чтобы процентные ставки оставались низкими читать на WSJ.com

Инвесторы покидают финансовые рынки Мексики, что способствует падению курса песо до новых минимумов, из-за беспокойства о торговой политике Трампа читать на WSJ.com

Индустрия

Airbus выполнил план на 2016 г., поставив клиентам рекордные 111 самолетов в декабре читать на WSJ.com

Автомобили

Ожидается, что концерн Volkswagen в среду признает свою вину в манипулировании уровнем вредных выбросов дизельных автомобилей. Ему грозит штраф в размере $4,3 млрд для урегулирования уголовного расследования минюста США читать на WSJ.com читать на FT.com

Джон Джерман, старший научный сотрудник Международного совета по чистому транспорту (ICCT), рассказал FT о том, как его организация обнаружила манипулирование уровнем вредных выбросов у дизельных автомобилей Volkswagen читать на FT.com

Tesla наняла ветерана Apple Криса Лэттнера руководить разработкой программного обеспечения для ее системы автопилота. Это подчеркивает рост конкуренции в отрасли читать на FT.com

Энергоресурсы

Ведущие нефтяные компании готовятся снова увеличить инвестиции в этом году на фоне восстановления цен на нефть, прогнозирует Wood Mackenzie. Последние два года их капитальные затраты снижались читать на FT.com

Капитальные затраты нефтегазовых компаний в Северной Америке вырастут на 27% в этом году, по оценкам Barclays. Это происходит на фоне восстановления цен на нефть в последние месяцы читать на FT.com

Энергетические гиганты договорились инвестировать до $15 млрд в год в сланцевые месторождения Аргентины. Взамен президент Маурисио Макри предоставит им субсидии читать на FT.com

Финансы

Размер имеет значение в российском банковском секторе. Ситуация в нем стабилизируется, но большая часть прибыли приходится на Сбербанк, а многие другие кредиторы испытывают проблемы читать на FT.com

В Китае страховщики продают рискованные продукты, чтобы покупать доли в других китайских компаниях или расширять бизнес за рубежом. Это вызывает недовольство китайских регуляторов читать на WSJ.com

Китайские страховщики продолжают предлагать дешевые экзотические продукты. Например, страховку от неправильной парковки, плохой погоды или свадьбы читать на WSJ.com

Китайские компании начали покупать страховки от того, что американские регуляторы заблокируют их сделки по поглощению иностранных компаний читать на FT.com

Курс биткоина вырос на 126% в прошлом году, что стало самым лучшим результатом среди всех валют читать на FT.com

В США наблюдается бум на кредиты на ремонт домов. Причем этому содействуют местные власти, потому что хотят, чтобы люди устанавливали энергосберегающие солнечные панели и другое подобное оборудование. Но это напоминает ситуацию, приведшую к ипотечному кризису читать на WSJ.com

Сингапурский суд приговорил менеджера местного подразделения швейцарского Falcon Private Bank к тюремному заключению в связи со скандалом о предполагаемом хищении средств из суверенного фонда Малайзии 1MDB читать на WSJ.com

Технологии

Еврокомиссия во вторник предложила правила, ограничивающие возможности таких компаний, как Google и Facebook, изучать действия пользователей в сети для показа им целевой рекламы. Это может привести к снижению выручки компаний, зарабатывающих на онлайн-рекламе читать на WSJ.com

Еврокомиссия также предлагает разрешить медиакомпаниям запрещать посещение своих сайтов пользователям, которые используют блокировщики рекламы читать на FT.com

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён в четверг будет допрошен как подозреваемый в связи с коррупционно-политическим скандалом в Южной Корее читать на WSJ.com читать на FT.com

Норвегия сегодня станет первой страной в мире, которая начнет отключать у себя FM-радио, чтобы полностью перейти на цифровое радио. Но две трети населения не одобряют этот шаг читать на FT.com

В последние два года облачный сервис Dropbox стал больше ориентироваться на корпоративных клиентов, и новая стратегия себя оправдывает. Об этом в интервью FT рассказал основатель компании Дрю Хьюстон читать на FT.com

Руководить фондом SoftBank размером $100 млрд, инвестирующим в технологии будущего, будет Раджив Мисра. В свое время он построил бизнес кредитных деривативов Deutsche Bank читать на WSJ.com

Медиабизнес

Продажи виниловых пластинок сильно вырастут в этом году и достигнут $800-900 млн, прогнозирует Deloitte. Но есть признаки, что всплеск потребительского интереса к ним окажется недолгим читать на FT.com

Потребительский рынок

McDonald's надеется, что его решение продать свои рестораны в Китае и переключиться на франшизную модель поможет возродить спрос на фастфуд в стране, которая стала для него одним из крупнейших рынков читать на FT.com

Wal-Mart планирует сократить около 1000 сотрудников к концу месяца, чтобы снизить расходы и сосредоточиться на электронной коммерции читать на WSJ.com

Акции гонконгского оператора баров Bar Pacific подорожали почти на 1300% в дебютный день торгов. Таким образом, за один день стоимость компании выросла на $416 млн до $449 млн читать на FT.com

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