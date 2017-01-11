«ВЭБ-лизинг» подал иск к производителю SuperJet

«ВЭБ-лизинг» подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), следует из картотеки арбитражных дел. Заявление зарегистрировано 9 января. В качестве третьего лица привлечена материнская компания производителя Sukhoi SuperJet 100 - ПАО «Компания «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Суть исковых требований в материалах не приводится, их сумма превышает 2,29 млрд руб.

Летом прошлого года «ВЭБ-лизинг» уже подавал в московский арбитраж иск к «Якутии»: он взыскивал $1,7 млн задолженности и $1 млн будущих лизинговых платежей. «ВЭБ-лизинг» поставил «Якутии» в 2013 г. два самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), авиакомпания задолжала по лизинговым платежам. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с иском, ГСС как производитель SSJ-100 обязался выкупить самолеты при наступлении определенных событий в соответствии с соглашением обратного выкупа. Однако когда авиакомпания отказалась оплачивать лизинг самолетов, ГСС не смогли их выкупить.

ГСС основаны в 2000 г. для реализации проектов в области гражданской авиатехники, в том числе разработки и производства самолетов семейства Sukhoi SuperJet. Единственный акционер компании - ПАО «Компания «Сухой».

«ВЭБ-лизинг» является крупнейшей авиализинговой компанией России.