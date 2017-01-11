ConocoPhillips оспорила в суде залог актива Венесуэлы в США под кредит «Роснефти»

ConocoPhillips подала в суд штата Делавэр иск к государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), оспорив правомочность сделки по передаче 49,9% акций американской Citgo Holding Inc. в качестве обеспечения обязательств перед «Роснефтью».

Согласно иску ConocoPhillips, на который ссылается Bloomberg, этот актив стал залогом по кредиту от российской компании на сумму $1,5 млрд.

Подтверждения этой информации со стороны PDVSA нет.

Citgo принадлежит три НПЗ в США, которые суммарно могут перерабатывать 750 000 баррелей нефти в сутки. Также компания является оператором 6000 заправочных станций.

ConocoPhillips полагает, что американская собственность PDVSA должна быть использована для выплаты утвержденной судом компенсации за национализацию нефтедобывающих активов в Венесуэле, и считает ее передачу в залог незаконной.

Схожий иск ConocoPhillips подала в минувшем октябре - в нем компания оспорила залог 50,1% акций Citgo инвесторам, которые согласились обменять бонды PDVSA на бумаги с более длинной дюрацией.