ConocoPhillips оспорила в суде залог актива Венесуэлы в США под кредит «Роснефти»
ConocoPhillips подала в суд штата Делавэр иск к государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), оспорив правомочность сделки по передаче 49,9% акций американской Citgo Holding Inc. в качестве обеспечения обязательств перед «Роснефтью».
Согласно иску ConocoPhillips, на который ссылается Bloomberg, этот актив стал залогом по кредиту от российской компании на сумму $1,5 млрд.
Подтверждения этой информации со стороны PDVSA нет.
Citgo принадлежит три НПЗ в США, которые суммарно могут перерабатывать 750 000 баррелей нефти в сутки. Также компания является оператором 6000 заправочных станций.
ConocoPhillips полагает, что американская собственность PDVSA должна быть использована для выплаты утвержденной судом компенсации за национализацию нефтедобывающих активов в Венесуэле, и считает ее передачу в залог незаконной.
Схожий иск ConocoPhillips подала в минувшем октябре - в нем компания оспорила залог 50,1% акций Citgo инвесторам, которые согласились обменять бонды PDVSA на бумаги с более длинной дюрацией.