Кондитерская Ferrero выступила в защиту пальмового масла

Итальянская компания Ferrero, выпускающая шоколадную пасту Nutella, выступила в защиту пальмового масла, тогда как другие производители стали бойкотировать его после публикации доклада европейских регуляторов.

Ferrero запустила рекламную кампанию на телевидении, в которой утверждается, что шоколадно-ореховая паста Nutella без пальмового масла уже не будет такой вкусной.

Итальянские СМИ подсчитали, что в случае перехода с пальмового масла на другие варианты паста Nutella подорожает с$8 млн до $22 млн.