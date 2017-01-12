«Транснефть» судится с ЦБ из-за разногласий по раскрытию информации миноритариям

«Транснефть» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании решений и действий незаконными, ответчиком выступает ЦБ России, говорится в материалах суда.

Официальный представитель компании Игорь Демин сообщил ТАСС, что спор касается требований ЦБ к раскрытию информации миноритарным акционерам.

«У нас есть ряд решений судов относительно раскрытия информации миноритарным акционерам. При этом представители ЦБ как регулятора рынка выдвигают иные, чем это решает суд, на протяжении последних лет требования к раскрытию информации. Мы надеемся, что в отсутствие закона текущие разногласия с регулятором мог бы решить суд», – сказал он.

Согласно картотеке дел, заявление пока не принято к рассмотрению.