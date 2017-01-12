Минимальная цена на водку может повыситься до 219 рублей за 0,5 литра

Из проекта приказа Минфина следует, что минимальная розничная цена на водку в России может повыситься до 219 руб. за 0,5 л, что на 29 руб. больше, чем сейчас. Минимальная отпускная цена может составить 177 руб. (в настоящее время 165 руб.), оптовая – 182 руб. (сейчас 174 руб.).

Напомним, в 2014 г. минимальная розничная цена на водку составляла 220 руб. за 0,5 л. В феврале 2015 г. она была снижена до 185 руб., а в июне 2016 г. повышена до 190 руб.

Из документа Минфина следует, что предлагаемая мера направлена на увеличение уровня производства и оборота качественной алкогольной продукции, сокращение присутствия на рынке контрафактной продукции.

«Необходимость увеличения минимальной цены на алкогольную продукцию вызвана увеличением затрат на производство и недопущением появления на рынке алкогольного суррогата. Повышение минимальной цены на алкогольную продукцию влияет на уровень производства и оборота качественной алкогольной продукции в сторону увеличения, а также на увеличение объема поступления акцизов в бюджет», – говорится в проекте.

Напомним, с 1 января 2017 г. акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 руб. за 1 л безводного спирта. Борьба с алкогольным суррогатом усилилась после того, как в декабре от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» умерли 76 человек.