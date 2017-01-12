Прокуратура привлекла «Аэрофлот» к ответственности за задержку рейсов в октябре

Прокуратура привлекла к административной ответственности авиакомпанию «Аэрофлот» за задержку рейсов в октябре 2016 г., сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

С 29 по 31 октября 2016 г. авиакомпанией «Аэрофлот» задержано более чем на два часа три рейса. Причинами задержки стали замена воздушного судна по техническим причинам, отсутствие резервного борта, изменение времени вылета по решению авиакомпании.

В связи с выявленными нарушениями в отношении «Аэрофлота» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Эта статья влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 20 000 руб., на юридических лиц – 100 000 руб.

Кроме того, Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку по факту отмены рейсов «Аэрофлота» в столичном аэропорту «Шереметьево» в декабре прошлого года. Поводом к проведению этой проверки стали сообщения СМИ об отмене «Аэрофлотом» с 5 по 7 декабря 128 рейсов в связи с оптимизацией перевозок.

В ходе проверки были изучены данные о метеорологическом обеспечении полетов воздушных судов, статистические сведения о выполнении рейсов другими авиакомпаниями, базирующимися в «Шереметьево», а также получена информация из Государственной корпорации по организации воздушного движения. «Установлено, что рейсы были отменены в соответствии с федеральными авиационными правилами по метеорологическим условиям, в том числе в аэропортах назначения», – отметили в прокуратуре.