Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 января 2017 года

Политика

Стало известно имя человека, собравшего досье о недоказанных связях избранного президента США Дональда Трампа с Россией. Им является бывший британский разведчик Кристофер Стил, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Трамп на пресс-конфренции в среду впервые согласился с выводами спецслужб США, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы с помощью хакерских атак читать на WSJ.com

Трамп снова раскритиковал разведывательные службы США, обвинив их в утечке досье о предполагаемых попытках Кремля компрометировать его. Специалисты называют такую критику президента в их адрес беспрецедентной читать на FT.com

В среду на слушаниях по своей кандидатуре на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что ни он, ни ExxonMobil не выступали против санкций США в отношении России и Ирана. Также на слушаниях он занял более жесткую позицию по отношению к России, чем ожидалось читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Новость о том, что у России якобы имеется компромат на Дональда Трампа, вряд ли окажет какое-либо влияние в ближайшее время, но это может произойти в долгосрочной перспективе. В этой ситуации нужно учитывать пять пунктов, пишет колумнист FT Гидеон Рахман читать на FT.com

Чего Дональд Трамп желает от Кремля - неясно, но зато очевидны цели Владимира Путина. Кремль хочет установить новый мировой порядок, в котором национальные интересы будут выше международных правил, считает колумнист FT Филип Стивенс читать на FT.com

Экономика

Практически все годы президентства Барака Обамы экономика США восстанавливалась от финансового кризиса. Иронично, что он уходит, когда этот процесс почти закончился, и теперь президентство Трампа может быть ознаменовано самым длинным периодом экономического роста со времен Второй мировой войны читать на WSJ.com читать на FT.com

ВВП Германии вырос на 1,9% в 2016 г., что стало лучшим результатом за пять лет читать на FT.com

Саудовская Аравия хочет сэкономить на различных проектах до $20 млрд, чтобы сократить бюджетный дефицит к 2020 г. Для этого она наняла PwC читать на FT.com

Центробанк Бразилии в попытке стимулировать экономику страны в среду опустил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов до 13% читать на FT.com

Индустрия

Ожидается, что США подадут жалобу в ВТО на Китай из-за субсидий, которые Пекин предоставляет производителям алюминия, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Автомобили

Volkswagen в среду признал свою вину и согласился заплатить $4,3 млрд штрафа для урегулирования расследования минюста США, касающегося «дизельгейта». Но власти США предъявили обвинения шести бывшим и нынешним менеджерам концерна читать на WSJ.com читать на FT.com

Инженеры концерна Volkswagen выступали против использования технологии занижения уровня вредных выбросов, но менеджеры все равно решили это сделать, свидетельствуют судебные документы читать на FT.com

Продажи автомобилей в Китае выросли на 15% в 2016 г., что стало лучшим результатом за три года. Но это было вызвано налоговыми льготами, поэтому ожидается, что в этом году рост продаж замедлится читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Хоть число работающих в США буровых установок сейчас меньше, чем во время сланцевого бума, но компании научились добывать из скважин больше сланцевой нефти читать на FT.com

Финансы

Крупнейшие банки США выдержали крупные штрафы и низкие процентные ставки, и теперь ожидается, что Трамп смягчит регулирование отрасли. Но банкам будет трудно оправдать высокие ожидания инвесторов. Уже в пятницу JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo представят финансовые отчеты читать на WSJ.com

Акции представителей финансового сектора резко подорожали после победы Трампа на выборах. Но ситуация на рынке опционов перед публикацией финансовых результатов американских банков свидетельствует, что ралли может прекратиться читать на WSJ.com

Кандидат на пост министра финансов США Стивен Мнучин имеет долю в фонде, который извлечет выгоду в случае возрождения ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Но он обещал закрыть почти все свои инвестиционные позиции вскоре после утверждения своей кандидатуры читать на WSJ.com

Волатильность курса юаня к доллару выросла в последние недели, но ситуация на фодовых рынках страны сейчас удивительно спокойная читать на WSJ.com

Американские регуляторы заинтересовались ростом доходов Wells Fargo от сборов за овердрафт в III квартале 2016 г. По их мнению, даже если это не связано напрямую со скандалом об открытии фальшивых счетов, это может указывать на недобросовестную практику читать на FT.com

Лондонский Сити решил не больше не требовать сохранения доступа к единому европейскому рынку после выхода Великобритании из ЕС. Он посчитал, что сохранить связи с ЕС будет проще с помощью относительно новой юридической концепции «эквивалентности» читать на FT.com

Крупный план

Банкиры надеются, что Трамп смягчит регулирование финансового сектора. Однако вряд ли это произойдет быстро и будет приоритетом нового президента читать на FT.com

Технологии

Китайский производитель смартфонов Xiaomi признал, что его бизнес расширялся слишком быстро, поэтому пообещал сбавить обороты. Но Xiaomi по-прежнему намерена увеличить выручку до 100 млрд юаней ($14,5 млрд) в этом году читать на FT.com

Прошло около 10 лет с момента появления смартфонов, и прогресс в их технических характеристиках становится медленным. Но возможности смартфонов продолжают увеличиваться благодаря развитию программного обеспечения читать на WSJ.com

Производители компьютерных чипов переживают непростые времена из-за снижения спроса на определенные устройства. Но в отрасли происходят инновации благодаря тому, что крупные компании и стартапы все больше используют технологию глубинного изучения читать на WSJ.com

Венчурные инвестиции в стартапы из Кремниевой долины снизились на 28% до $24,9 млрд в 2016 г., согласно PwC. Всего же в мире венчурные инвестиции в технологические стартапы снизились на 23% до $100,8 млрд читать на FT.com

Пожилых людей становится больше, и некоторые технологические компании видят возможность в том, чтобы выпускать гаджеты, облегчающие им жизнь читать на WSJ.com

Медиабизнес

Apple планирует предлагать оригинальные телешоу и фильмы пользователям своего сервиса Apple Music, говорят знакомые с ситуацией люди. Это может помочь ему компенсировать замедление продаж iPhone читать на WSJ.com

Facebook заявила, что будет поддерживать хорошую журналистику и налаживать более тесные связи с новостными организациями. Это признак того, что компания собирается активнее управлять контентом на своем сайте читать на WSJ.com читать на FT.com

Instagram начал показывать рекламу в своем формате Stories. Пока издания, создающие для него контент, не получают доходов от этой рекламы, но видят в этом формате большой потенциал читать на WSJ.com

Потребительский рынок

McDonald's хочет продать до 33% акций своего японского подразделения, стоящего около $3,5 млрд. Несколькими днями ранее компания заключила подобную сделку в Китае читать на WSJ.com

Производитель фитнес-трекеров Fitbit интересовался покупкой конкурента Jawbone в конце 2016 г., говорят знакомые с ситуацией люди. Jawbone испытывает проблемы с финансированием, но ее не устроила предложенная Fitbit цена читать на FT.com

Продажи Richemont, владеющей Cartier и другими люксовыми брендами, выросли на 6% в IV квартале. Благодаря этому в четверг утром котировки ее акций выросли почти на 9% читать на WSJ.com

Mattel, Hasbro и другие американские производители игрушек могут сильно пострадать из-за предлагаемой налоговой реформы в США, так как почти все их товары производятся за границей читать на WSJ.com

Недвижимость

Американская Starwood Capital вышла на рынок студенческой недвижимости Великобритании, на котором наблюдается бум. Спрос инвесторов на подобные альтернативные объекты недвижимости вырос, так как они ищут более доходные инвестиции читать на WSJ.com

Менеджмент

В Японии крепко прижилась культура сверхурочного труда, но опасность этого подчеркивает прошлогоднее самоубийство стажерки крупной компании из-за переутомления. Только по официальной статистике, в Японии ежегодно из-за переутомления умирает более 200 человек читать на FT.com

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